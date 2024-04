Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Zwei schwer verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls vom Mittwoch bei Bad Überkingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Eine 34-Jährige war mit ihrem VW auf der B466 von Bad Überkingen in Richtung Hausen/Fils unterwegs. Die Frau geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte sie zunächst einen entgegenkommenden Mercedes und kollidierte anschließend frontal mit einem nachfolgenden Renault. Bei dem Unfall erlitt die 34-jährige VW-Fahrerin sowie der 39-jährige Renault-Fahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Der 47-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Der Mercedes blieb fahrbereit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Den Schaden am VW Sharan schätzt die Polizei auf 20.000 Euro, am Renault Twingo auf 8.000 Euro sowie am Mercedes Vito auf etwa 1.000 Euro. Die Feuerwehren aus Geislingen und Bad Überkingen waren vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis gegen 17.30 Uhr komplett gesperrt werden.

