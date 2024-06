POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täter flüchtet nach Körperverletzung in Oberreut - Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K3567 am Montagnachmittag wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt. Der Motorradfahrer war auf der K3567 in nördlicher Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve kam er ohne erkennbaren Grund nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen trockenen Bachlauf. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der ...

mehr