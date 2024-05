Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Weitere Einbrüche in Waren

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Vormittag hatte ein Rentner-Ehepaar einen Einbrecher in seinem Haus "Am Wiesengrund" in Waren auf frischer Tat ertappt und die Polizei gerufen. (PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5788191)

Nur wenig später hat ein bisher unbekannter Täter auf der anderen Seite des Bahnhofs sein Unwesen getrieben: Drei weitere Einbrüche in Einfamilienhäusern in der Mozartstraße, Fritz-Reuter-Straße und Walther-Rathenau-Straße wurden im Laufe des Nachmittags bei der Polizei angezeigt. Es könnte sich in allen vier bisher bekannten Fällen um denselben Täter handeln. Die Kripo Waren ermittelt auf Hochtouren, führt Befragungen in der Umgebung und erneut bei den Opfern durch, um daraus ein Täterprofil zu erstellen.

Während in der Mozartstraße und in der Fritz-Reuter-Straße zum Zeitpunkt des Einbruchs niemand zu Hause war, ist der Täter im Fall der Walther-Rathenau-Straße einer Frau sprichwörtlich in den Arm gelaufen: Er hatte zunächst am späten Vormittag an der Haustür geklingelt und den 89-jährigen Hausbesitzer nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Nach der Wegerklärung ist der Unbekannte mit einem Fahrrad weg gefahren. Gegen 10:50 Uhr ist derselbe Mann einer 49-jährigen Frau im Haus aufgefallen, die sich zur Unterstützung der Senioren im Haus befand und ungewöhnliche Geräusche bemerkt hatte. Als sie ihn anschrie, ergriff er die Flucht - wieder mit einem Fahrrad.

Der Mann wird von den Opfern aus der Walther-Rathenau-Straße als etwa 1,70 Meter groß mit untersetzter Figur beschrieben. Er soll braungebrannt gewesen sein und entweder eine Glatze oder mindestens sehr kurze Haare gehabt haben. Er habe ein helles Shirt getragen und einen dunklen Rucksack. Auch im Fall des Einbruchs "Am Wiesengrund" beschrieben die Zeugen einen "stämmigen Mann" mit hellem (weißem) Shirt und kurzer Hose.

Der mutmaßliche Tatzeitraum aller vier Einbrüche gestern erstreckt sich auf die Zeit zwischen etwa 09:00 Uhr und 17:40 Uhr, als der letzte Einbruch angezeigt wurde. In allen Fällen wurde über die Rückseite der Häuser eingebrochen. Der Einbrecher gelang über den Keller bzw. über die Terrasse in die Häuser. In mindestens einem der vier Fälle konnte der Einbrecher Wertsachen im vierstelligen Bereich stehlen.

Die Kripo Waren bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer Angaben zum beschriebenen Mann und seinem Fahrrad machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991/1760 unter schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de Zudem interessiert die Ermittler, ob der beschriebene Mann auch bei anderen Einwohnern geklingelt hat und mit diesen kurz gesprochen hat. Auch solche Hinweise können weiterhelfen.

Die Polizei bittet auch Nachbarn, die verdächtige Personen oder Geräusche auf Nachbargrundstücken bemerken, sofort die Polizei zu rufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell