POL-NB: Hauseinbruch während des Einkaufs

Waren (Müritz) (ots)

Schreck nach dem Einkauf: Ein älteres Ehepaar ist kurz vor 10:00 Uhr zurück nach Hause in Waren in der Straße Am Wiesengrund gekommen. Sie hörten von drinnen Geräusche und trafen nach dem Aufschließen der Haustür auf einen mutmaßlichen Einbrecher.

Der Verdächtige bemerkte die Hausbewohner und lief weg. Der 82-jährige Mann wollte ihn noch aufhalten, verletzte sich selbst dabei allerdings und musste ärztlich behandelt werden.

Die Spuren des Einbruchs wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst gesichert. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Einbrecher wird als stämmig beschrieben, bekleidet mit kurzer blauer Hose und weißem Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können oder ebenfalls Beobachtungen im Bereich der Straße Am Wiesengrund in der Zeit von etwa 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Waren unter 03991/1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Opfer sind deutsche Staatsangehörige.

