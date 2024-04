POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Fahren unter Drogeneinfluss

Sasbach (ots) - Bei dem Feuer in einem Wohnhaus kam am Samstagabend ein Mann ums Leben. Der 34-Jährige, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kündigte Zeugen gegenüber an, sich und anderen Schaden zufügen zu wollen. Bei dem Brand, der kurz nach 19:30 Uhr ausgebrochen war, wurden zudem eine Bewohnerin sowie drei Polizeibeamte leicht ...

