POL-OG: Sasbach - Ermittlungen zur Brandursache laufen - Update 12.30 Uhr

Sasbach (ots)

Bei dem Feuer in einem Wohnhaus kam am Samstagabend ein Mann ums Leben. Der 34-Jährige, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kündigte Zeugen gegenüber an, sich und anderen Schaden zufügen zu wollen. Bei dem Brand, der kurz nach 19:30 Uhr ausgebrochen war, wurden zudem eine Bewohnerin sowie drei Polizeibeamte leicht verletzt. Mittlerweile konnte der Brandort von Beamten der Kriminaltechnik betreten werden, die auf der Suche nach weiteren Spuren sind. Der Schaden an dem Wohnhaus in der Bühler Straße wird nach ersten Erkenntnissen auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten mit Unterstützung der Gemeinde Sasbach untergebracht werden.

Ursprungsmeldung vom 30.03.2024, 22.26 Uhr

Nachdem am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein Mann aus dem Fenster Zeugen gegenüber ankündigte, dass er in Kürze eine Straftat begehen werde, wurde die Polizei in Offenburg alarmiert. Kurze Zeit später und nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Haus in der Bühler Strasse bereits in Flammen. Eine Polizeistreife versuchte noch im Haus nach möglichen Verletzten zu suchen, konnte aber aufgrund der Flammen nicht mehr jeden Raum betreten. Als die Feuerwehr den Brand soweit gelöscht hatte, konnte in einem der Zimmer eine männliche Leiche aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verstorbenen, um den zuvor am Fenster wahrgenommenen Betroffenen handeln. Weitere Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen und werden aktuell von Helfern betreut. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Umständen einer möglichen Brandlegung aufgenommen. Eine Beamtin vom Polizeirevier in Achern, die noch im Haus war um zu helfen, wurde zur Überwachung einer möglichen Intoxikation durch Rauchgas in eine Klinik eingeliefert.

