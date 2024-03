Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Unklarer Unfallhergang

Iffezheim (ots)

Am 31.03.2024 gegen 03:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einem Pkw. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Pkw die L75 von Hügelsheim kommend in Richtung Iffezheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein Reisebus die B500 in Richtung Frankreich. Im Zuge erste Ermittlungen vor Ort, soll die Lichtzeichenanlage für beide Fahrzeugführer Grünlicht angezeigt haben, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 / 761120 in Verbindung zu setzten./AFK

