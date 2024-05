POL-NB: Flüchtiger Radfahrer mit Waffe im Gepäck

Neubrandenburg (ots) - Am 22.05.2024 kam es in der Marienapotheke in der Neubrandenburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, da dort ein Kunde ein gefälschtes Rezept einlösen wollte. Am Mittag des 22.05.2024 ist einer Mitarbeiterin ein Kunde aufgefallen, der versuchte, ein seltsames Rezept einzulösen. Auf dem Dokument befanden sich, ganz im Gegenteil zu üblichen Rezepten, verschiedene Schriftgrößen und ...

mehr