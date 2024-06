Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ohne Kennzeichen aber mit Haftbefehl gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitagvormittag hat sich im Stadtteil Brötzingen ein E-Scooter-Fahrer den Maßnahmen von Polizeibeamten widersetzt.

Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim waren gegen 10:45 Uhr auf Streife, als ihnen im Bereich Ersinger Straße/ Wallbergallee ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen am Elektrokleinstfahrzeug auffiel. In diesem Zusammenhang sollte die Identität des Mannes festgestellt werden, wobei sich der 34-Jährige unkooperativ zeigte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Bei der Festnahme riss er sich los und versuchte sich fußläufig zu entfernen. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte dies und versperrte mit seinem Fahrzeug seinen Weg und verhinderte somit die Flucht. Die Polizeikräfte nahmen ihn in der Folge fest, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Weiter ergaben sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen Anzeichen für eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln, weshalb bei dem Festgenommen noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde ehe er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen, die Ermittlungen dauern an.

Banu Kalay, Pressestelle

