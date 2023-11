Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher flüchtet aus Haus am Meerweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Samstagabend (11.11., 18.35 Uhr) in ein Haus am Meerweg eingebrochen. Er schlug ein Fenster an der Terrasse ein und gelangte so in das Haus. Als die Bewohnerin nach Hause kam, flüchtete ein Einbrecher aus dem Haus. Ein weiterer Täter konnte in dem Haus nicht angetroffen werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Samstagnachmittag oder Abend rund um den Meerweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

