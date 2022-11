Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Telekommunikationsmitarbeiter erbeuten Bargeld

Neuss (ots)

Am Donnerstag (17.11.), gegen 14:10 Uhr, klingelten ein Mann und eine Frau an der Tür eines lebensälteren Neussers an der Straße "An der Obererft". Sie behaupteten, Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und in dessen Auftrag nun die Anschlüsse im Haus überprüfen zu müssen. Mit dieser Geschichte erschlichen sie sich Zutritt zum Haus des Seniors. Die Frau folgte ihm in die Räumlichkeiten, während ihr Begleiter nach eigenen Angaben draußen warten wolle. Die vermeintliche Telekommunikationsmitarbeiterin verwickelte den lebensälteren Neusser in ein Gespräch und gab ihm Anweisungen, was er zu tun habe, damit sie die Anschlüsse kontrollieren könne. Da der Senior aber mittlerweile misstrauisch wurde und dies auch äußerte, wollte die Unbekannte angeblich kurz ihre Unterlagen holen, um die Echtheit zu zeigen. Sie und ihr Begleiter verschwanden daraufhin jedoch umgehend. Ebenfalls verschwunden war dann allerdings auch eine höhere Bargeldsumme.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei: Trickbetrüger versuchen auf unterschiedlichsten Wegen, ihr Ziel zu erreichen, nämlich in Ihr Haus und sodann an Ihre Wertsachen zu kommen, auch als vermeintliche Telekommunikations-Mitarbeiter. Machen Sie sich bewusst: Haben Sie den Mitarbeiter angefordert? Seriöse Unternehmen schicken nicht ohne Aufforderung Personal vorbei. Seien Sie generell misstrauisch, wenn sich Unbekannte nach Ihren Vermögensverhältnissen erkundigen, ob per Telefon oder persönlich. Weitere Tipps, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann, finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

