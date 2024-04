Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.04.) beschädigten bislang Unbekannte drei am Fahrbahnrand "Am Mainufer" geparkte Fahrzeuge. Die Täter verschafften sich teils gewaltsam Zugang in die Innenräume, lösten jeweils die Handbremsen und schalteten in den Leerlauf. Sie schoben die Fahrzeuge anschließend an. Zwei der Fahrzeuge kollidierten daraufhin mit einem Erdwall bzw. einem abgestellten Anhänger und wurden beschädigt.

Die Polizeistation Bischofsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell