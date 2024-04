POL-DA: Bensheim: Staubsaugerautomat auf Autohof aufgebrochen

Lorsch (ots) - Am Mi. 24.04.24 zw. 7 u 8 Uhr wurde in Lorsch in der Badegasse Hausnummer 21 ein Hoftor von einem unbek. Fahrzeug beschädigt. Vermutl. hat das Fahrzeug an der Stelle gedreht, da die Badegasse wenig später als Sackgasse endet. Das Hoftor wurde nicht unerheblich beschädigte, wobei sich der Schaden auf ca. 800 EUR beläuft. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr. ...

