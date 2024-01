Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktuell größerer Polizeieinsatz in Montabaur

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, 25. Januar 2024 wurde die Polizei Montabaur in den frühen Morgenstunden über eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand in einem Wohngebiet in Montabaur informiert, von der eine Gefahr für sich und anderen ausgehen würde. Um mögliche Gefahren für umliegende Anwohner,Passanten und Mitarbeiter der dortigen Gewerbebetriebe auszuschließen, wurde das Gebiet abgesperrt und die vorgenannten Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Eine Gefahr für Unbeteiligte kann zum derzeitigen Stand ausgeschlossen werden. Momentan befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich Elgendorfer Straße. Für Medienvertreter wurde eine Anlaufstelle an der Einmündung Weserstraße/ Ruhrstraße im Bereich der dortigen Tennishalle eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell