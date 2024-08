Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 03./04.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Autofahrerin

Am frühen Samstagabend kam es in Aurich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Frau leicht verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Pkw die Von-Jhering-Straße in Richtung Pferdemarktkreuzung auf der linken Fahrspur. Ein 48-jähriger Mann aus Aurich befuhr den rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung, führte plötzlich einen Fahrstreifenwechsel durch und übersah hierbei den neben ihm fahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw, wodurch beide beschädigt wurden. Die junge Auricherin erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch vorerst nicht medizinisch versorgt werden.

Sonstiges

Wiesmoor - Schuppenbrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei Wiesmoor gegen 02:00 Uhr zu einem Brand im Falkenweg gerufen. Dort ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Akku eines Pedelecs in Brand geraten, woraufhin sich kurz darauf der gesamte Schuppen entzündete, in dem das Pedelec abgestellt war. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle bringen und das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern; nicht aber die vollständige Zerstörung des Schuppens. Der Schaden wird auf vorerst auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Zwei Männer gerieten in Streit

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, gerieten zwei Männer in der Nordmarkstraße in Norddeich aneinander. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist bislang unbekannt. Die beiden Männer, welche 37 und 31 Jahre alt sind, wohnen beide in Norddeich. Die Männer wurden jeweils leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen beide Männer jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, kontrollierte eine Norder Polizeistreife in der Hauptstraße, in Berumbur, den Fahrer eines E-Scooters. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer aus Hage nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechendes Verfahren wurde daraufhin eingeleitet. Ebenso wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Carolinensiel - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Samstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Audi-Fahrer, beim Versuch selbst einzuparken, einen anderen geparkten BMW und entfernte sich im Anschluss fußläufig von der Örtlichkeit. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Unfall beobachtet und so der Polizei gemeldet werden. Der Unfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der Mühlenstraße in Carolinensiel. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

Wittmund/Carolinensiel - Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Eine 65-jährige Radfahrerin stürzte am Samstagnachmittag in der Gerhard-Tjarks-Straße mit ihrem Fahrrad und verletzte sich. Die 65-jährige hatte sich vor einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer derart erschrocken, dass sie daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Die Radfahrerin wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei telefonisch unter 04462-9110 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag, in der Frieslandstraße in Friedeburg, Ortsteil Reepsholt, eine Bushaltestelle. Durch die unbekannten Täter wurden zwei Glasscheiben der Haltestelle eingeschlagen und so zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 04462-9110 entgegen.

Wittmund/Carolinensiel - Alkoholisiert den Rettungsdienst angegriffen

Nachdem ein 72-jähriger zunächst alkoholbedingt stürzte und durch den Rettungsdienst behandelt werden musste, zeigte sich dieser aggressiv und schlug um sich. Hierbei wurden die beiden Rettungskräfte leicht verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Carolinensiel. Eine polizeiliche Begleitung in ein naheliegendes Krankenhaus war erforderlich, wo letztendlich die Verletzungen des 72-jährigen behandelt werden konnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

