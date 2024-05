Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Letzte Nachbereitungen zum Hochwasser am Jahreswechsel in Celle abgeschlossen

Celle (ots)

Hochwasser Nachbereitung durch Mitarbeiter der Stadt Celle abgeschlossen.

Nachdem die letzten Mobildämme Ende Januar von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Celle am Osterdeich zurückgebaut wurden, konnte nun der zweite Rücktransport nach Troisdorf (Köln/Bonn) stattfinden.

Durch den Fachdienst 32.2 (hauptamtliche Gerätewarte) der Stadt Celle wurden zuvor 2/3 der ca. 70 Mobildämme für den Transport vorbereitet. Hierfür wurde jeder der 20 Meter langen Schläuche auf dem Hof der Hauptwache ausgelegt und gereinigt. Danach wurde der Schlauch mit einem speziellen Gebläse mit Luft gefüllt und zum Trocknen in die Fahrzeughalle gelegt. Nach dem trocknen wurden die Schläuche nach Herstellerangaben zusammengelegt. Aufgrund der Platzverhältnisse und anderen Aufgaben der Gerätewarte konnten so ca. 8 Schläuche in der Woche gereinigt werden.

Nachdem am 07.02.2024 der erste Transport mit zum Teil unbenutzten Schläuchen stattfand, konnten nun die letzten 36 Schläuche durch zwei hauptamtliche Gerätewarte an deren Besitzer auf dem Bauhofgelände in Troisdorf abgeliefert werden.

Text: Stadt Celle, Fachdienst 32.2

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell