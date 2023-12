Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ermittlungserfolg nach mehreren Raubstraftaten - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach mehreren Raubüberfällen und umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am vergangenen Wochenende drei Beschuldigte im Alter von 14, 15 bzw. 22 Jahren festgenommen, die sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Vorwurfs des besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft befinden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Beschuldigten seit Ende November in insgesamt drei Fällen überwiegend jugendliche Geschädigte in S-Bahnen oder an Haltestellen im Stadt-und Landkreis Karlsruhe ausgeraubt haben. Dabei sollen sie ihre Opfer mit Teleskopschlagstöcken und Softairpistolen bedroht haben, um so an deren Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Festgenommenen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Stutensee, Hambrücken, Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe sowie Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter erwirkt, welche am Wochenende vollstreckt wurden.

Bei den Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen am Freitag nahmen die Ermittler zunächst den 14-jährigen Tatverdächtigen fest und stellten mutmaßliche Tatmittel und weitere Beweismittel sicher. Am Samstag und Sonntag folgten dann die Festnahmen der beiden 15 bzw. 22 Jahre alten Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

