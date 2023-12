Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach - Sulzfeld - Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Offenbar mit roher Gewalt brach eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Dienstag jeweils einen Automaten in der Kronenstraße in Kürnbach und in der Kürnbacherstraße in Sulzfeld auf. Zudem beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkel gekleideter Mann gegen 04:10 Uhr offenbar versuchte einen Zigarettenautomaten in der Bruchsaler Straße in Gondelsheim aufzubrechen. Als der Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser umgehend. Der unbekannte Mann soll helle Haare gehabt haben, etwa 1,80 Meter groß und um die 20 Jahre alt gewesen sein. Bereits am Samstag wurde ein Zigarettenautomat in der Lammstraße in Kürnbach gewaltsam geöffnet. Derzeit kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

