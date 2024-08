Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 05.08.24

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in ein Autohaus

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Autohaus in der Bahnhofstraße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand hierbei ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses

In der Zeit von Mittwoch, 31.07.2024, bis Sonntag, 04.08.2024, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der von Von-Bodelschwingh-Straße ein. Anschließend wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden in niedriger, dreistelliger Summe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Dornum - Autofahrer attackiert

Am Samstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger Dornumer die Straße Liekweg. Dem Dornumer kamen ein Mann und eine Frau auf dem Fahrrad entgegen. Der bislang unbekannte Beschuldigte gestikulierte plötzlich in Richtung des 36-Jährigen, der daraufhin anhielt. Anschließend stürmte der Unbekannte auf den Autofahrer zu, der in der Zwischenzeit den Pkw verlassen hatte. Anschließend griff der Unbekannte dem Dornumer an den Hals, drückte ihn an seinen Pkw und verletzte ihn leicht. Der Unbekannte wird als ca. 200cm groß, ca. 45 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er habe ein graues Hemd und eine kurze, grüne Hose getragen. Hinweise nimmt die Polizei Dornum entgegen unter Telefon 04933 992750.

Aurich - Felgen und Bereifung gestohlen

Wie bereits am Samstag berichtet, wurden in der Tjüchkampstraße durch Unbekannte Felgen und Bereifung von zwei Pkw eines Autohauses entwendet. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 02:00 Uhr. Mindestens zwei Täter schafften die Räder über den Kroglitzweg in Richtung Kornkamp davon. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Südbrookmerland - Stromkabel von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 14:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, zwei längere Stromkabel von Baumaschinen an einer Baustelle in der Straße "Großer Bogen" abgetrennt und entwendet. Es entstand ein Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland entgegen unter Telefon 04942 2042031.

