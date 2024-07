Feuerwehr Bochum

FW-BO: eCall-Notrufsystem alarmiert die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Bochum (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 26.07.2024, ist es gegen 1:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 40 gekommen. Hinter der Anschlussstelle Dückerweg, in Fahrtrichtung Dortmund, verunfallten zwei PKW. Das in einem der beiden verunfallten PKW eingebaute eCall-Notrufsystem alarmierte über einen automatischen Notruf sofort die Feuerwehr Bochum. Die nahgelegene Feuer- und Rettungswache in Wattenscheid stellte beim Eintreffen an der Einsatzstelle fest, dass bei dem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt wurden. Beide Personen waren bereits aus den verunfallten Fahrzeugen heraus, sodass keine technische Rettung erforderlich war. Die eine schwer- und die zweite mittelschwerverletzte Person wurden durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Bis in die Morgenstunden hinein blieb die BAB 40 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Im Einsatz befanden sich 13 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache in Wattenscheid.

Das System eCall (emergency call) ist eine Sicherheitsinitiative der Europäischen Union zur Senkung von Verkehrstoten. Dieses ist seit 2018 in allen Neufahrzeugen vorgeschrieben und soll im Falle eines Unfalls automatisch auslösen. Das System kann ebenfalls über eine so genannte Notruf- oder "SOS"-Taste manuell ausgelöst werden. Das eCall-System wählt nach der Auslösung automatisch die Notrufnummer 112. Dabei wird ebenfalls ein Datensatz mit z.B. den aktuellen Standortdaten an die Notrufzentrale übermittelt.

