Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr beseitigt stark beschädigten Baum - Einsatz für den Feuerwehrkran

Bochum (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem beschädigten Baum an der "Höntroper Straße" Ecke "An der Hönnebecke" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid war einer von drei dicken Ästen der Baumkrone eines ca. 20 Meter hohen Baumes abgerissen und auf den Gehweg und das Vordach einer Bäckerei gestürzt.

Da auch die zwei verbliebenen Äste der Baumkrone abzureissen drohten, wurde der Feuerwehrkran nachalarmiert. Mit diesem wurden die Äste gesichert und anschließend aus dem Korb einer Drehleiter abgeschnitten und auf den Gehweg gelegt. Dort wurden die Äste zerlegt und zur Seite gelegt.

Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz fast dreieinhalb Stunden, insgesamt 12 Einsatzkräfte waren vor Ort.

