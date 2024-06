Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 14.06.2024 gegen 21:00 Uhr ereignete sich unmittelbar vor der Barbara-Apotheke in der Bliesgaustraße in Blieskastel ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei kollidierte vermutlich ein weißer BMW X 5 beim rückwärts Ausparken mit dem Fahrzeugheck eines weißen Mazda 2, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Im Anschluss stieg der Fahrer des BMW kurz aus um sich den Schaden an seinem Fahrzeug anzuschauen und flüchtete anschließend in Richtung Lautzkirchen, ohne seine Personalien gegenüber der Geschädigten anzugeben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

