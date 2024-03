Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glück im Unglück - Bundespolizei stellt Gepäckstück mit hochwertiger Uhr sicher und appelliert an Bahnreisende

Essen - Gladbeck (ots)

Gestern Mittag (10. März) vergaß ein Bahnreisender in einem Schnellzug Richtung Essen seinen Rucksack. Bundespolizisten stellten diesen sicher und ermittelten seinen Besitzer.

Gegen 12:30 Uhr fand ein Bahnreiniger im ICE 728 (München - Essen), der sich im Essener Hauptbahnhof befand, einen Rucksack auf. Die eingesetzten Bundespolizisten nahmen das Gepäckstück, in dem sich neben persönlichen Gegenständen auch eine hochwertige Uhr befand, entgegen und stellten dieses sicher. Als die Beamten sich auf dem Weg zur Dienststelle befanden, erkannte eine Frau den Rucksack wieder und brach in Tränen aus. Sie schilderte gegenüber den Einsatzkräften, dass ihr Freund die Tasche im Zug vergessen habe und bereits dabei sei, eine Verlustanzeige bei der Deutschen Bahn aufzugeben. Die Uniformierten baten die Deutsche darum ihren Freund zu informieren. Wenig später erschien der 42-Jährige in Begleitung seiner Freundin in dem Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen. Die Gladbecker wiesen sich gegenüber den Polizisten mit Reisepässen aus. Zudem machte der Deutsche (42) genaue Angaben zum Inhalt des Rucksackes. Dadurch, dass sich in dem Gepäckstück personalisierte Bordkarten befanden, konnte dieses zweifelsfrei dem Mann zugeordnet werden.

Nach einer Überprüfung durch den Inhaber bestätigte dieser, dass nichts aus dem Rucksack entwendet wurde.

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Aufmerksamkeit der Bahnreisenden:

- Achten Sie auf Ihre Gepäck! - Nehmen Sie beim Ausstieg aus einem Zug alle persönlichen Gegenstände mit! - Melden Sie vergessene Gepäckstücke unverzüglich der Bundespolizei oder der Deutschen Bahn AG! - Mögliche Folgen achtloser Handlungen: Schadensersatzforderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen und ein Gebührenbescheid der Bundespolizei!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell