FW-BO: Mitternächtlicher Wohnungsbrand in Bochum-Wiemelhausen

Bochum (ots)

Zur Mitternachtszeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand in die Querenburger Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Küche in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise konnte sich der Bewohner der Brandwohnung, ebenso wie viele andere Bewohner des Gebäudes selbstständig aus dem Gebäude begeben.

Es wurden die sofortige Brandbekämpfung sowie die Kontrolle des Gebäudes eingeleitet. Mehrere andere Wohnungen waren leicht verraucht und wurden durch die Einsatzkräfte entlüftet. Eine Person konnte während der Einsatzmaßnahmen in der Erdgeschosswohnung verbleiben und wurde dort durch die Feuerwehr betreut, ebenso wie eine Person in der Dachgeschosswohnung, die durch die Besatzung der Drehleiter vom Drehleiterkorb heraus betreut wurde.

Alle Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt.

Insgesamt waren mit den beiden Löschzügen der Feuer- und Rettungswache II (Innenstadt) und Hauptfeuer- und Rettungswache III (Werne), der Löscheinheit 22 (Bochum-Mitte) der Freiwilligen Feuerwehr, dem Einsatzleitdienst sowie Rettungsdienst 35 Kräfte an der Einsatzstelle, die nach rund einer Stunde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben wurde.

