POL-HI: Frontalzusammenstoß zwischen Schellerten und Kemme - zwei schwer verletzte Fahrzeugführerinnen

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (Ste) - Am 17.05.2024, gegen 13:50 Uhr, ist es auf der B1 zwischen den Ortschaften Kemme und Schellerten zu einem folgeschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmerinnen gekommen. Die 75-Jährige Peinerin war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Kemme unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt ist sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen. Hier kollidierte sie mit der entgegenkommenden Fahrzeugführerin. Die 51-Jährige wurde durch den Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Auch die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mittels Rettungswagen in zwei Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren Kemme und Schellerten, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug waren vor Ort. Die Strecke war zur Unfallaufnahme und zur Bereinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma voll gesperrt. Aufgrund des anstehenden Pfingstwochenendes und dem einsetzenden Feierabendverkehr kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

