Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 17.05.2024, gegen 16:12 Uhr, kommt es auf dem rückwärtigen Parkplatz der Sparkasse in Alfeld, Burgfreiheit 4 / Walter-Gropius-Ring zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte mit ihrem Pkw in der äußersten linken Parkbucht der dortigen vier Parkbuchten. Der rechts neben ihr befindliche helle Pkw parkte rückwärts aus und touchiert mit seiner linken Fahrzeugseite den hinteren rechten Kotflügel am Pkw der Geschädigten. Trotz dessen, dass die Geschädigte, welche während des Unfalls in ihrem Pkw wartete, ausstieg um den Unfallverursacher auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen, verließ dieser den Parkplatz unerkannt. Personen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

