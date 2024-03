Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Öffentlichkeitsfahndung nach Verkehrsunfallflucht

Bönen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Dienstag, 23.05.2023 gegen 01.08 Uhr in Bönen auf der Friedhofstraße, mit einem Pkw (blauer Citroen) einen Unfall mit erheblichem Schaden verursacht. Die Frau stieß mit dem Mietfahrzeug an einen auf der linken Seite parkenden weißen Fiat 500. Danach entfernte sie sich vom Tatort.

Polizeiliche Untersuchungen haben zum jetzigen Stand ergeben, dass das Fahrzeug rund 15 Minuten vorher im Drive-In-Bereich eines Fastfood-Geschäftes in Kamen gesehen wurde.

Die dabei entstandenen Lichtbilder zeigen die mögliche Unfallverursacherin und wurden jetzt auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm freigegeben und durch die Polizei veröffentlicht.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/129803

Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell