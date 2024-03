Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Firmengebäude eine Werkzeugherstellers

Bönen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (13.03.2024) eine Umzäunung einer Firma an der Siemensstraße aufgeschnitten und sich Zutritt zum Gelände verschafft.

Anschließend schnitten sie ein Loch in die Außenfassade der Werkstatt, durch welches sie in das Gebäude gelangten. Sie begaben sich in den Bürotrakt, wo sie eine weitere Tür aufbrachen. Die Täter öffneten und entleerten zahlreiche Schränke und Schubladen.

Nach ersten Feststellungen entwendeten sie ein unbekannte Menge Schokolade.

Hin weise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

