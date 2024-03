POL-UN: Schwerte - Unbekannte entwenden liturgische Gegenstände aus Kirche in Holzen

Selm (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (09.03.2024) und Montag (11.03.2024) gewaltsam Zutritt in eine Physiotherapiepraxis am Sandforter Weg in Selm verschafft. In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr bis Montag, 06.35 Uhr durchwühlten die Täter einen Büroraum sowie den Thekenbereich. Dabei entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte ...

