Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet

Schweich (ots)

Am Freitag, 02.02.2024 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der B 53, Einmündung K 39 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wonach der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Master befuhr die B 53 von Schweich in Richtung Trier. In Höhe der Einmündung K 39 wollte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf die B 53 in Richtung Schweich auffahren. Beim Auffahren auf die B 53 nahm der Unfallverursacher dem Renault-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem im Heckbereich. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Schweich. Durch die Kollision verlor der Unfallverursacher ein Fahrzeugteil, sodass sich das Fluchtfahrzeug womöglich eingrenzen lässt. Demnach dürfte es sich um einen Audi A6, Baujahr 2011 - 2018 handeln. Auf Grund der Unfallschilderung müsste dieser im rechten Frontbereich beschädigt sein. Der Schaden am Renault Master beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die auf einen, plötzlich im rechten Frontbereich, unfallbeschädigten Audi A 6 aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

