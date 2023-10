Bensheim/Einhausen (ots) - Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt, nachdem Kriminelle in den vergangenen Tagen mehrfach Kupfer entwendet haben. In Einhausen Jägersburg machten sich Diebe zwischen Freitag (27.10.) und Montagvormittag (30.10.), 11.15 Uhr, auf dem Waldweg der Landstraße 3261 an einem ...

mehr