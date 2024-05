POL-BI: Jugendliches Trio geht leer aus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Zeuge schlug in den frühen Stunden des Sonntags, 12.05.2024, einen Fahrrad-Dieb in die Flucht. Ein Anwohner der Straße Papenmarkt bemerkte gegen 01:40 Uhr einen verdächtigen Mann. Der Unbekannte machte sich offensichtlich mit einem Bolzenschneider an dem Schloss eines nahe der Breiten Straße abgestellten Fahrrades zu schaffen. Der Beobachter sprach den Täter an, der den ...

