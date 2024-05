POL-BI: Fahrraddiebstahl gescheitert

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines grauen VW Lupo, der am Montag, 13.05.2024, vermutlich an einem Unfall auf der Heeper Straße beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Bielefelder gegen 12:55 Uhr, die Heeper Straße mit seinem Motorrad der Marke Piaggio stadtauswärts. Als ein Pkw-Fahrer von der Wörthstraße nach rechts in ...

