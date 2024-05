Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Wie berichtet, besteht der dringende Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Löhner, bewusst mit einem Auto auf zwei Feuerwehrleute und auf einen 22-Jährigen aus Vlotho zugefahren zu sein. Durch Kollisionen erlitten ein 41-jähriger Feuerwehrmann und der Mann aus Vlotho schwere Verletzungen.

Gegen 13:00 Uhr erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Vorführung des 20-jährigen Tatverdächtigen beim Amtsgericht in Bielefeld. Der zuständige Haftrichter erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in drei Fällen, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Link zur Meldung vom 13.05.2024, 11:28 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5777776

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell