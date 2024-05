POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter scheiterte am Montag, 06.05.2024 bei dem Versuch eine Goldkette zu erbeuten. Ein Räuber riss am Freitag, 10.05.2024, einer Fußgängerin die Kette vom Hals. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 61-jährige Bielefelderin stand am Montag, gegen 16:50 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Feilenstraße/ Jöllenbecker Straße und beabsichtigte, diese in Richtung Bahnhofstraße und ...

mehr