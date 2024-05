Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldketten im Fokus von Räubern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter scheiterte am Montag, 06.05.2024 bei dem Versuch eine Goldkette zu erbeuten. Ein Räuber riss am Freitag, 10.05.2024, einer Fußgängerin die Kette vom Hals. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 61-jährige Bielefelderin stand am Montag, gegen 16:50 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Feilenstraße/ Jöllenbecker Straße und beabsichtigte, diese in Richtung Bahnhofstraße und Jahnplatz zu überqueren. Nachdem sie von hinten angestoßen worden war, fuhr ein Mann mit Inliner um sie herum und riss ihr die Goldkette vom Hals. Es gelang jedoch dem Opfer, die Kette zu ergreifen und festzuhalten. Eine unbekannte Zeugin reagierte schnell und stieß den Täter zurück, der dann ohne Beute die Flucht in Richtung Feilenstraße antrat.

Das Opfer beschrieb den Täter als südländisch aussehend, circa 25 Jahre alt, ungefähr 176 cm groß und mit mittellangen lockigen Haaren. Er trug eine helle Jeans und weiße neuwertige Inliner mit blau/schwarzen Streifen.

Am Freitag hielt sich eine 67-Jährige aus Jülich mit ihrem Mann gegen 13:45 Uhr auf dem Gehweg der Herforder Straße, zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz, auf. Als zwei nordafrikanisch aussehende Männer an dem Paar vorbei gingen, trat einer der Männer unvermittelt zu der 67-Jährigen und riss ihr die Goldkette mit einem Buddha-Anhänger vom Hals. Der Ehemann nahm sofort die Verfolgung der flüchtenden Männer in die Friedrich-Ebert-Straße auf, verlor sie dort jedoch aus den Augen.

Der Täter wird als nordafrikanisch aussehend, circa 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Shorts bekleidet. Der Begleiter soll ebenfalls nordafrikanisch aussehend sein und ungefähr 20 bis 25 Jahre alt.

Die unbekannte Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell