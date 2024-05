Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfall mit unklarer Sachlage gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Samstag, 11.05.2024, schilderten die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 28-jähriger BMW-Fahrer, beide aus Bielefeld, fuhren hintereinander die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt und stießen gegen 22:00 Uhr in Höhe der Melanchthonstraße zusammen.

Der BMW-Fahrer schilderte den Polizisten, dass der vor ihm fahrende Mercedes an der Einmündung auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen gewechselt habe, so dass er auf dem Geradeausfahrstreifen an ihm vorbeigefahren sei. Im Kreuzungsbereich sei der Mercedes jedoch weiter geradeaus gefahren, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei.

Nach Aussage des 69-Jährigen, befuhr er an der Unfallstelle den Geradeausfahrstreifen der Jöllenbecker Straße. Der BMW-Fahrer habe ihn in Höhe der Melanchthonstraße überholt und aufgrund von Gegenverkehr wieder einscheren müssen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes gekommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

