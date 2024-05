POL-BI: Flucht nach Motorradunfall: Pkw-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Samstag, 11.05.2024, schilderten die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 28-jähriger BMW-Fahrer, beide aus Bielefeld, fuhren hintereinander die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt und stießen gegen 22:00 Uhr in Höhe der Melanchthonstraße zusammen. Der BMW-Fahrer schilderte ...

