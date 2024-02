Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall zwischen zwei Pedelecfahrern

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.2.2024 ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf dem Bruno-Wagler-Weg in Ahlen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern. Eine 59-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem Pedelec einen Seitenweg des Bruno-Wagler-Weges in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. In Höhe der Kantstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem 16-jährigen Pedelecfahrer. Dieser befuhr die Kantstraße in Richtung Bruno-Wagler-Weg. Der Ahlener stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

