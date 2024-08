FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Harpen

Bochum (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 26.07.2024, ist es gegen 1:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 40 gekommen. Hinter der Anschlussstelle Dückerweg, in Fahrtrichtung Dortmund, verunfallten zwei PKW. Das in einem der beiden verunfallten PKW eingebaute eCall-Notrufsystem alarmierte über einen automatischen Notruf sofort die Feuerwehr ...

