POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2312068

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Auf der Königstraße kam es am Mittwoch, 13. Dezember 2023, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Nissan Note am Heck leicht beschädigt wurde. Der Wagen wurde gegen 15:55 Uhr auf Höhe der Hausnummer 8 auf einem Parkplatz abgestellt. Als die Fahrerin des Nissan zurückkehrte, fand sie die frischen Unfallschäden vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

An einem schwarzen Audi A5 wurden am Mittwoch, 13. Dezember 2023, zwischen 7:25 Uhr und 10:50 Uhr Schäden an der Front verursacht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Audi wurde morgens auf Höhe der Verbindungsstraße 1 am Fahrbahnrand abgestellt und am Mittag schließlich mit frischen Lackkratzern und Demolierungen an der Front vorgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen 14 Uhr am Mittwoch, 13. Dezember 2023, und 8 Uhr am Donnerstag, 14. Dezember 2023, wurde ein grauer Opel Corsa von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Corsa wurde an der Pestalozzistraße 37 geparkt und am Folgetag mit frischen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite sowie einem abgefallenen Außenspiegel vorgefunden.

An der Einmündung "In den Weiden"/Von-Bodelschwingh-Weg wurde am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ein blauer Renault Twingo beschädigt: An der linken Fahrzeugseite wurden beide Türen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug eingedrückt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

An der Robert-Koch-Straße kam es am Mittwoch, 12. Dezember 2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz einer Kindertagesstätte auf Höhe der Hausnummer 73. Die Fahrerin eines grauen Toyota Yaris hatte ihren Wagen auf der rechten Seite des Parkplatzes abgestellt und nach ihrer Rückkehr die frischen Unfallschäden an der linken Seite ihres Toyota bemerkt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

