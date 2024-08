Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße

Bochum Langendreer (ots)

Am heutigen Freitag kam es auf der Stockumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Personen leicht verletzt wurde. Gegen 17:17 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall auf der Stockumer Straße meldeten.

Aus noch unklaren Gründen prallte ein fahrender Pkw auf ein parkendes Fahrzeug am Straßenrand. Durch den Aufprall kippte das fahrende auf die Fahrerseite und blieb so mitten auf der Straße stehen. Als die Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, war die Fahrerin in dem Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht eigenständig befreien. Sie befand sich alleine in dem Fahrzeug. Der Pkw wurde umgehend stabilisiert und gegen Umkippen gesichert. Anschließend konnte mit Rettungsgeräten der Feuerwehr eine Öffnung an der Frontscheibe geschaffen werden. Während der Maßnahmen wurde die ansprechbare und augenscheinlich unverletzte Fahrerin von außen betreut. Nach dem die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit war, wurde sie durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Gegen 18:00 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Löscheinheit Langendreer unterstützt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell