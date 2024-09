Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Insel Mainau - schwarzen Mercedes AMG angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (03.09.2024)

Konstanz (ots)

Rund 4.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 16 Uhr, an einem auf dem Parkplatz der Mainau abgestellten Auto verursacht. Der Unbekannte touchiert den schwarzen Mercedes AMG GLE beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Stoßstange. Dabei hinterließ das Verursacherfahrzeug blaue Lackantragungen. Ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen der Unfallflucht erden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

