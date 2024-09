Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkr. Rottweil) Unfallflucht - Unbekannter fährt gegen Grundstücksmauer und flüchtet - Zeugenaufruf (03.09.2024)

Wellendingen, Lkr. Rottweil (ots)

Sachschaden an einer Mauer verursacht, hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend, gegen 20 Uhr in der Straße "Kapellenhalde". Der Unbekannte stieß vor dem Haus Nummer 2 gegen eine Begrenzungsmauer der Hofeinfahrt. Dabei beschädigte er einen Betonpfeiler und verursachte Sachschaden. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des Wagens handelt es sich wohl um eine jüngere Dame, bei dem Auto um einen Range Rover. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 4770, zu melden.

