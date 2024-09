Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung in Diskothek (01.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, ist es in einer Diskothek in Schwenningen zu einer Auseinandersetzung mit Folgen gekommen. Nach anfänglichen Provokationen auf der Tanzfläche durch das Austauschen von Blicken ist es wenig später im Raucherbereich der Diskothek zu Handgreiflichkeiten gekommen. Ein 26-Jähriger hatte zuvor noch ein Gespräch gesucht, als ihm ein 22-Jährige Kontrahent zuerst mit der Faust ins Gesicht schlug und als er zu Boden ging noch mit dem Fuß ins Gesicht trat. Dadurch zog er sich teils schwerere Verletzungen im Gesicht zu. Eine Zeugin und die Security gingen dazwischen. Die Polizei in Schwenningen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell