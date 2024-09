Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kind prallt gegen Auto (03.09.2024)

Engen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall in der Ballenbergstraße am Dienstagabend mit einem Auto zusammengeprallt und verletzt worden. Eine 47-jährige Mitsubishifahrerin tastete sich im Schritttempo aus einer Grundstückseinfahrt heraus. Zeitgleich war ein 11 Jahre alter Junge mit einem Tretroller auf dem Gehweg in Richtung der Hewenstraße unterwegs. Der Bub prallte ohne zu Bremsen in die Front des Mitsubishi und stürzte. Dabei erlitt der 11-Jährige Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

