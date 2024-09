Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L223, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L223/B33 - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (03.09.2024)

Singen, L223 (ots)

Ein Auffahrunfall an der Kreuzung der Landesstraße 223 zur Bundesstraße 33 hat am Dienstagmittag insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden gefordert. Ein 47-jähriger Renaultfahrer war auf der L223 von Singen kommend in Richtung Steißlingen unterwegs. An der Kreuzung zur B33 prallte der Renault Zoe in das Heck eines an der roten Ampel stehenden Mitsubishi Outlander. An beiden Autos entstand dabei ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell