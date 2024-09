Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Werderstraße/Jetterstraße - Radfahrer verletzten sich bei Zusammenstoß schwer (03.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Zwei Radfahrer haben sich bei einem Unfall an Kreisverkehr Jetterstraße/Kreuzstraße am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Gehweg der Jetterstraße bergabwärts in Richtung Kreisverkehr zur Möhringer Straße. An einem Mauereck an der Einmündung zur Kreuzstraße stieß der 30-Jährige mit einem auf dem linksseitigen Gehweg der Kreuzstraße fahrenden 58 Jahre alten Mann auf einem Pedelec zusammen. Dabei verletzten sich beide Radler schwer. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell