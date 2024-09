Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 40.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Sommerauer Straße (02.09.2024)

Triberg im Schwarzwald, B33 (ots)

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Sommerauer Straße/B33 ereignet hat.

Ein 55- jähriger Polizeibeamter fuhr mit einem VW Passat Streifenwagen in Richtung Triberg. Auf Höhe der Hausnummer 35 überholte er ein vorausfahrendes Auto. Erst beim Wiedereinscheren nach rechts bemerkte der 55-Jährige, dass an der dortigen Bushaltestelle "Römischer Kaiser" zeitgleich ein Linienbus hielt. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu verhindern lenkte der VW-Fahrer stark nach links und prallte in der Folge in einen entgegenkommenden Sattelzug eines 66-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Streifenwagen und stieß gegen den an der Haltestelle stehenden Bus.

Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Passat, an dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, die Beschädigungen am Linienbus dürften im Bereich von etwa 5.000 Euro liegen.

