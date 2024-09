Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche greifen 50-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (02.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagabend haben mehrere Jugendliche im Bereich der Fußgängerzone und anschließend in einem Drogeriemarkt in der Kronenstraße einen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 18.45 Uhr griffen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren und ein noch unbekannter Begleiter einen 50-Jährigen bereits im Bereich der Fußgängerzone "In der Muslen" auf Höhe eines asiatischen Restaurants an. Anschließend verfolgten sie ihn bis in das Obergeschoss eines Drogeriemarktes in der Kronenstraße. Dort schlugen die drei mehrfach auf den 50-Jährigen ein, ehe sie in unbekannte Richtung aus dem Markt flüchteten. Der Mann erlitt durch die Faustschläge Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen der Vorfälle in der Fußgängerzone und im Müller Markt sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell